So sollen künftig Zugverspätungen bei den ÖBB verhindert werden

Forscher haben eine neue Methode entwickelt, mit der die ÖBB künftig einen Dominoeffekt im Zugnetz verhindern will.

Regelmäßige Zugreisende wissen, dass immer mit Verspätungen gerechnet werden muss. Und da das Zugnetz durchgetaktet und geplant ist, löst ein verspäteter Zug oft einen Dominoeffekt aus. So werden aus einer Verspätung viele.

Um das zu verhindern, haben Forschende des Wiener Complexity Science Hub (CSH) in Zusammenarbeit mit den ÖBB eine neue Methode entwickelt. Damit lässt sich ermitteln, wie hoch das Verspätungs-Risiko einzelner Züge ist. „So können wir Schwachstellen im System identifizieren, also jene Züge, die Verspätungen besonders stark auf nachfolgende Züge und das gesamte Zugnetzwerk übertragen", erklärt der Forscher Vito Servedio vom CSH in einer Aussendung.

