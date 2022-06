Wie ein neues Sensorsystem Schienen sicherer macht

Um mögliche Schäden rechtzeitig beheben zu können, müssen sie auch frühzeitig erkannt werden. Normalerweise werden die Schienen regelmäßig, aber oberflächlich vom Personal des jeweiligen Bahnbetreibers kontrolliert. Ergänzend dazu kommen Messfahrzeuge zum Einsatz, welche die Gleisinfrastruktur präzise überwachen. Die sind aber kostenintensiv, sodass die Fahrten in der Regel nur in größeren Intervallen stattfinden.

In Österreich wird gerne Bahn gefahren. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) etwa haben im Jahr 2021 in Summe 323 Millionen Passagiere und mehr als 94 Millionen Tonnen Güter an ihr Ziel gebracht. Eine große Rolle im Schienenverkehr spielen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

System warnt

Die Sensordaten werden auf einer speziell entwickelten Plattform in Echtzeit verarbeitet. Erkennt die künstliche Intelligenz Anomalien wie Gleis- und Weichenschäden, Bewuchs oder Fremdkörper in der Gleisinfrastruktur, sendet das System in Echtzeit entsprechendes Sensor- und Bildmaterial sowie Informationen zu Art und Position der Anomalie an einen sogenannten „Remote Analysten“ – einen Fernanalysten in der Leitstelle.

Dieser überprüft die Meldungen und kann laut Vuong bei Bedarf notwendige Wartungsarbeiten oder Sofortmaßnahmen in die Wege leiten. „So können potenzielle Gefahren, wie Gleisbrüche, Gleisschäden oder Gleisbewuchs abgewendet werden, bevor verheerende Unfälle passieren“, sagt sie. Diese Warnmeldungen könnten bei Bedarf auch in bestehende Incident-Management-Systeme integriert werden. Damit sind Systeme zur Erkennung, Bearbeitung und Lösung eines Sicherheitsvorfalls oder einer Betriebsstörung gemeint.

Zuverlässig und sicher

Zur Erhöhung der Sicherheit im Bahnverkehr und zur optimalen Benutzerfreundlichkeit durch den Remote Analysten müsse die KI-gestützte Erkennung von Anomalien laut der Forscherin äußert präzise und zuverlässig funktionieren. „Dies erfolgt durch ständiges maschinelles Lernen des Systems. Alle Systembestandteile müssen zudem hohen Bahnanforderungen entsprechen, um in rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig zu funktionieren“, sagt sie.