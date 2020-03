Kunststoff hilft gegen laute Züge und Schienen

Abhilfe können Gleisdämpfungen schaffen. Einer der globalen Marktführer in diesem Bereich ist das Vorarlberger Unternehmen Getzner, das Gleise mittels Polyurethan-Matten dämmt. Dabei handelt es sich um speziell geschäumte Kunststoffe, die im Schotterbett verbaut oder auch an Schwellenunterseite angebracht werden. Getzner zufolge können damit Isoliergrade von bis zu 95 Prozent erreicht werden.

Geringer Verschleiß sorgt für leiseres Gleis

Die damit erreichte Elastizität hat einen zweiten Effekt. „Ein glattes, gut geschliffenes Gleis wird durch den Betrieb mit der Zeit rauer und somit auch lauter. Durch die elastischen Komponenten ist der Verschleiß geringer, das Gleis bleibt also in besserem Zustand und länger leiser“, erklärt Christian Loretz, Leiter der Unternehmensentwicklung bei Getzner, im futurezone-Interview. Neben Österreich und Deutschland werden die Gleisdämmungen der Vorarlberger weltweit etwa in Japan, China, Indien, Nordafrika oder Brasilien eingesetzt.