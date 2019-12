"Flugtaxis verlegen Stau, Lärm und Unfälle in eine dritte Dimension"

Welche Rolle wird künstliche Intelligenz künftig im Verkehrsmanagement spielen?

Wir können heute so viele Daten beim Transport von Menschen und Gütern erfassen, für deren Auswertung wir zunehmend Big Data Processing und KI brauchen. Auch im Verkehrsmanagement wird KI eine immer wichtigere Rolle spielen, etwa zur Echtzeitoptimierung, um beispielsweise Staus zu verhindern - auch zur Optimierung von Güterlogistikwegen, wobei etwa Wetter-, Verkehrs- und Verfügbarkeitsdaten herangezogen werden. Außerdem benötigt man KI für Prognosemodelle.

Was wird da vorhergesagt?

Wie sich ein Verkehrssystem ändert, wenn bestimmte Parameter beeinflusst werden. Durch die Echtzeit-Erfassung und -analyse von Verkehrsaufkommen, Witterung und Straßenzustand können im Voraus kritische Situationen identifiziert werden. Mit diesen Informationen können dann im Voraus geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um Staus und Unfälle zu vermeiden. Das wird den Verkehr sicherer und effizienter machen.

In aller Welt wird an Flugtaxis gebaut. Welche Zukunft hat der innerstädtische Transport in der Luft?

Es wird künftig zwar Anwendungen für Drohnen geben, aber auch sie allein werden kein Allheilmittel für unsere Verkehrsprobleme sein. Stau, Lärm oder Unfälle werden damit in eine dritte Dimension verlagert. Für Drohnen wird es sicherlich sinnvolle Anwendungen geben, etwa in schwer zugänglichen Bereichen oder für zeitkritische Einsätze wie die Bergung und Evakuierung von Personen. Bei pilotlosen Flugtaxis ist auch die Akzeptanzthematik des Nutzers und der Gesellschaft zu berücksichtigen. Als Nutzer muss ich überzeugt sein, dass ich damit sicher und komfortabel reise. Als Bewohner werden mich neben der Sicherheit wohl auch der Lärm und der Schutz meiner Privatsphäre beschäftigen.