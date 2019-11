„Autonome Flugtaxis bleiben Minderheitenprogramm“

Keine E-Mobilität für Flugzeuge

Gerade beim Thema Fliegen sind die CO2-Ausstöße immer wieder „das bestimmende Thema“, so der Experte. Tatsache sei, dass der Flugverkehr noch stark am Wachsen sei. Vier von fünf Menschen seien noch nie in ihrem Leben geflogen. „Wir haben derzeit rund 25.000 Flugzeuge auf der Welt. In 20 Jahren werden es 50.000 Flugzeuge sein“, sagt Malanik. Die hohen Wachstumsraten würden sich allerdings vor allem im asiatischen Raum abspielen.

Beim Fliegen werde E-Mobilität in absehbarer Zeit „keine Alternative“, so Malanik. „Der Grund: Jedes Kilogramm in der Luft kostet. Und das hält die Energiedichte von Batterien im Verhältnis zum Gewicht von Flugzeugen nicht aus.“ Was allerdings ein Thema sei, sind Treibstoffalternativen. Derzeit gebe es keinen CO2-neutralen Treibstoff, aber dieser sei zumindest in Entwicklung. „Ein solcher Treibstoff würde das drei- bis vierfache von Kerosin kosten, aber ein treibstoffreduziertes künstliches Kerosin könnte man schon für eine Preissteigerung von zirka 20 Prozent kriegen“, sagt der Luftfahrtexperte.

Er glaubt nicht, dass Menschen künftig bereit sein werden, Bahn- und Luftfahrtverkehr multimodal zu nutzen - also etwa mit dem Zug von Klagenfurt nach Wien zu fahren, um von dort nach Frankfurt zu fliegen. „Ich orientiere mich auf den Flughäfen dieser Welt problemlos, aber haben Sie schon einmal auf dem Bahnhof versucht, den richtigen Zug zu erwischen?“, so sein Argument.