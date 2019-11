Kampf gegen Klimakrise: „Nicht auf neue Technologien warten“

Bäume gegen heiße Tage

Fakt sei, dass sich heiße Tage künftig nicht mehr vermeiden lassen. „Das zeigt, dass wir lange Zeit nicht gehandelt haben und wir uns jetzt daran anpassen müssen an das, was wir geschaffen haben“, sagt Rogenhofer. Dem will die Stadt Wien mit zahlreichen Maßnahmen Abhilfe schaffen, wie Birgit Hebein, Vizebürgermeisterin von Wien ( Grüne), erklärt. In Wien setze man Tausende neue Bäume, die dazu beitragen sollen, die Stadt im Sommer abzukühlen. Man müsse aber auch öffentlichen Raum an die Bevölkerung zurückgeben, so Hebein.

Ökosoziales Steuersystem

„Natürlich hat die Politik die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir die Krise ansatzweise bewältigen können. Nichts tun ist keine Alternative.“ Auf Bundesebene sei ein ökosoziales Steuersystem unumgänglich, sagt die Politikerin, die auch bei den Regierunsverhandlungen der neuen Koalition zwischen Türkis-Grün auf Bundesbene beteiligt ist. Die Stadt Wien würde etwa auch Partnerschaften mit Niederösterreich schließen. Hier habe man kürzlich eine gemeinsame „Absichtserklärung“ erarbeitet.

Neben dem Ausbau von erneuerbaren Energien sprach Hebein auch das heikle Thema Verkehr an. „Wir werden nicht daran vorbeikommen, Straßen rückzubauen und Städte autofrei zu machen und alternative Fortbewegungsmittel anzubieten. In Öffis muss massiv investiert werden und wir müssen uns mit dem emotionalen Thema Auto auseinandersetzen“, so die Grüne Stadtpolitikerin.

Klimafreundliche Optionen für alle

Dass man den Verkehr komplett neu denken müsse, sagte auch Rogenhofer vom Klimavolksbegehren. Einig sind sich bei der Diskussion am futurezone Day, die von Chefredakteurin Claudia Zettel moderiert wurde, alle, dass man jetzt sofort handeln müsse: „Wir können nicht auf neue Technologien warten. Unsere ökonomischen Systeme sind träge“, sagt Klimaforscher Formayer.

Wichtig sei zudem, dass man neue Technologien nicht nur Privilegierten zur Verfügung stellen dürfe, so Rogenhofer, die einmal mehr an die Politik appelliert: „Es sollte nicht entscheidend sein, ob ich es mir leisten kann, mit dem Zug zu fahren und nicht zu fliegen, oder ob ich Bio-Ware aus der Region kaufe, oder importiertes Fleisch aus Argentinien. Warum sind die Rahmenbedingungen nicht so, dass es sich jeder leisten kann, klimafreundlich zu handeln?“