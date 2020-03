Wie man Straßen und Autos leiser macht

Eine 2016 in Kraft getretene EU-Richtlinie verpflichtet Hersteller, die Geräuschemissionen ihrer Fahrzeuge in den kommenden Jahren um 25 Prozent zu senken. Der erwartete Umstieg auf leise Elektromotoren wird dabei allerdings nur teilweise helfen. Denn das Motorengeräusch ist bei PKW nur bis maximal 30 km/h, bei LKW bis 50 km/h relevant. Hauptverursacher von Lärm ist bei höheren Geschwindigkeiten das Rollgeräusch, das durch den Kontakt der Reifen zur Straße entsteht.

Leise Beläge und Reifen

Forscher tüfteln deshalb an leiseren Reifen und Straßenbelägen, um die Schallerzeugung bereits an der Quelle einzudämmen. „Das Rollgeräusch ist von zwei Faktoren abhängig. Unebenheiten in der Oberfläche bringen die Reifen zum Schwingen, was tiefe Frequenzen erzeugt. Beim Fahren wird zudem Luft unter den Reifen zusammengepresst, die beim Abrollen entweicht und mit Frequenzen über 1000 Hz hörbar ist“, sagt Lärmexperte Manfred Haider vom Austrian Institute of Technology (AIT) zur futurezone.