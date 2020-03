Weg vom Auto: Radikale Umstellung nötig

Rät man Autofahrern, die über Staus, Parkpickerl und andere Schikanen klagen, zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel, wird man oft mit den immer gleichen Gegenargumenten konfrontiert. Auf den täglichen Strecken sei man mit dem Auto "normalerweise" schneller, während Öffis langsam, unzuverlässig und ständig überfüllt sind. Außerdem seien sie gerade am eigenen Wohnort kaum vorhanden. Alexandra Millonig vom Austrian Institute of Technology (AIT) untersucht, wie man solche Argumente künftig entkräften und Menschen zum Umstieg auf nachhaltigere Fortbewegungsformen bewegen kann.

Allein im Auto

"Zehn Prozent der Bevölkerung sagen, sie können sich nicht vorstellen, vom Auto zu anderen Verkehrsmitteln zu wechseln", meint die Verkehrsforscherin. Die Autoliebe der Österreicher gehe so weit, dass sich mehr Menschen, die momentan alleine zur Arbeit fahren, vorstellen könnten, ihren Arbeitsplatz zu wechseln, als auf ihr Fahrzeug zu verzichten. Die gute Nachricht: "Bei 70 Prozent der Österreicher ist eine Wechselbereitschaft vorhanden." Während der Fahrzeugbestand in Österreich jährlich neue Rekordhöhen erreicht und die Klimaziele im Verkehrssektor ambitioniert sind (siehe Grafik unten), besteht also immerhin Grund zur Hoffnung, oder?

Laut dem Sachstandsbericht Mobilität des Umweltbundesamtes halten es 83 Prozent der Österreicher für eher wichtig oder sehr wichtig, dass Emissionen im Verkehr reduziert werden. Bei sich selbst ansetzen fällt den Österreichern aber schwer. Häufiger zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren oder Öffis benutzen kann sich die Mehrheit "unter bestimmten Bedingungen" vorstellen. Den in den vergangenen Jahren stetig gesunkenen Besetzunggrad von Autos (aktueller Wert: 1,15 Personen pro Pkw) durch das Bilden von Fahrgemeinschaften wieder zu erhöhen, kommt für die Mehrheit prinzipiell nicht in Frage. Carsharing zu nutzen, können sich noch weniger Bürger vorstellen.