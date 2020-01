Wenn das Bahnnetz an seine Grenzen stößt

Der Verkehr ist einer der großen Bereiche, in denen man Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren muss, um die internationalen Ziele zur Eindämmung der Erderwärmung zu erreichen. Die neue türkis-grüne Bundesregierung hat deshalb angekündigt, ein österreichweit gültiges Jahresticket für öffentliche Verkehrsmittel einzuführen. Aufgrund dessen einfacher Preisgestaltung (1 Euro pro Tag für ein Bundesland, 2 Euro pro Tag für zwei, 3 Euro für drei oder mehr) wird es auch 123-Ticket genannt. Durch diese relativ günstigen Preise, kombiniert mit guter Öffi-Versorgung und hoher Beförderungsqualität soll die Bevölkerung künftig ihr Auto stehen lassen und vermehrt mit Bim, Bus und Bahn fahren. Aber wieviel mehr Menschen verträgt etwa das existierende Bahnnetz eigentlich?

Viele Menschen, die heute bereits in überfüllten Zügen in die Arbeit pendeln oder vor Feiertagen aus der Großstadt in die ländliche Heimat unterwegs sind, fragen sich, was da auf sie zukommt. "Zu Stoßzeiten sind unsere Züge meist zu 100 Prozent ausgelastet", erzählt Westbahn-Pressesprecherin Ines Volpert. "Auch am Freitag nachmittags sind die Züge in vielen Fällen komplett voll." Die Strecke Wien-Salzburg ist die mit Abstand beliebteste Route im heimischen Bahnnetz. 32 Prozent aller Züge der ÖBB verkehren auf dieser Verbindung.

Mehr Züge schon möglich

Zusätzliche Züge auf die Strecke zu schicken, wäre prinzipiell möglich, meint Volpert. Beschränkungen seitens des Bahnnetzbetreibers ÖBB Infrastruktur gebe es nicht. "Man muss Trassen beantragen, also quasi Fahr-Slots. Die werden dann durch die ÖBB Infrastruktur zugeteilt. Ob man eine Trasse bekommt, hängt natürlich von den Umständen ab. Auf der Strecke ist ja auch Güterverkehr und Regionalverkehr unterwegs."Im Prinzip seien der Westbahn aber hauptsächlich eigene Kapazitätsgrenzen gesetzt. "Wir besitzen acht Garnituren und fahren derzeit tagsüber im Stundentakt von Wien nach Salzburg. In den Hauptauslastungszeiten arbeiten wir auch mit Zwischenlagen, fahren also öfter als ein Mal pro Stunde. Wir könnten schon mehr Züge kaufen und zum Einsatz bringen, aber das hängt von wirtschaftlichen Überlegungen ab."