Neue App für Wien: Wer Öffis nutzt, bekommt Konzerttickets

Wer mit den Öffis oder dem Rad fährt, oder zu Fuß geht, bekommt künftig von der Stadt Wien einen „Kultur-Token“ per App. Dieser kann dann im Gegenzug gegen Kulturleistungen eingetauscht werden. Das Projekt wurde am Montag von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler offiziell präsentiert und startet am 26.2. in die Pilotphase.

Kulturangebote nutzen

Damit soll eine Art „Anreizsystem“ getestet werden, um das Auto zu Hause stehen zu lassen und damit aktiv CO 2 zu reduzieren. Belohnt werden soll dabei klimafreundliches Verhalten im Alltag, also Wege, die man täglich zur Arbeit zurücklegt, und nicht etwa Fitness-Leistungen, heißt es auf Nachfrage der futurezone. „Zirka alle 14 Tage wird bei täglicher Nutzung von Öffis oder Fußwegen ein Token generiert“, erklärt Christina Hubin von Upstream Mobility im Gespräch mit der futurezone.

Die Tochtergesellschaft der Wiener Stadtwerke, ein Kompetenzzentrum für vernetzte Services, begleitet das Projekt neben dem Institut für Kryptoökonomie der WU Wien in der ersten Testphase, die ein halbes Jahr dauern soll. Hat man fünf Kultur-Token gesammelt, können diese beim Wiener Volkstheater, beim Wien-Museum, bei der Kunsthalle sowie beim Wiener Konzerthaus in Tickets für Veranstaltungen umgewandelt werden.