Strenge Kontrollen für saubere Luft

On-Board-Diagnose

Im Rahmen der Pickerlüberprüfung hält Hametner eine Verbindung von On-Board-Diagnose, auch Computer-Diagnose genannt, und Abgastest für besonders sinnvoll. Dabei werden die fahrzeugeigenen Sensoren mit einer externen Messung auf richtige Funktion überprüft. Die On-Board-Diagnose würde künftig ein wichtiger Bestandteil der Pickerlüberprüfung §57a, auch im Bereich der sicherheitsrelevanten Systeme sein. „Wichtig wird sein, die benötigten Daten und Informationen von der Herstellern der Fahrzeuge zu erhalten“, so Hametner.

Österreich ganz vorne Während es in vielen Ländern noch Nachholbedarf gibt, liegt Österreich jetzt schon im Spitzenfeld der EU 27 und zählt zu den saubersten Ländern. Laut dem aktuellen Biokraftstoffbericht des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus wurde im Jahr 2017 in Österreich ein hoher Prozentsatz an fossilen Kraftstoffen durch Biokraftstoffe substituiert. Statt geplanten 5,75 Prozent wurden 6,1 Prozent der Kraftstoffe umweltfreundlich ersetzt. Insgesamt wurden rund 435.000 Tonnen Biodiesel, 24.000 Tonnen hydriertes Pflanzenöl, 80.000 Tonnen Bioethanol und 15.000 Tonnen Pflanzenöl verbraucht.

Strenge Kontrollen

„Wir haben das Glück, dass unser Fahrzeugbestand im Vergleich eher jung und gepflegt ist. Das liegt an den strengen Kontrollen bei der Pickerlüberprüfung“, sagt ÖAMTC-Experte Hametner.

Was noch kommtBlicken wir weiter in die Zukunft, werden wir laut Pucher in den nächsten Jahrzehnten einen steigenden Anteil an abgasfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie- oder Brennstoffzellen-Technologie im Stadtverkehr sehen. Wichtig sei hier, zuerst Fahrzeuge mit hohen jährlichen Kilometerleistungen wie Klein-Lkw, Taxi oder Linienbusse auf abgasfreie Antriebe umzustellen.

Pickerlüberprüfung

Hinsichtlich der generellen Pickerlüberprüfung ist laut ÖAMTC noch Entwicklungsarbeit nötig. Neue Autos produzieren so wenig Schmutz, dass feinste Messgeräte und genaue Prüfprozeduren nötig. sind. Es ergeben sich unter anderem folgende offene Fragen: Welche Grenzwerte sollen gesetzt werden? Bei welchen Motor-Drehzahl soll gemessen werden? Wie kann die On-Board-Diagnose in die Abgasmessung integriert werden? Wie viel dürfen die Kosten der Pickerlüberprüfung §57a steigen?

Das NOx-Messgerät beantwortet laut ÖAMTC zum Teil diese offenen Fragen. Aktuell steht der Einsatz für die Pickerlüberprüfung zur Diskussion. Für die individuelle Überprüfung einer größeren Anzahl an Lkw wurde es bereits in Österreich eingesetzt.