Ein Crypto-Schilling für grüne Geschäfte

Wer in Zukunft geschäftliche Transaktionen mit voller Transparenz, Zuverlässigkeit und ohne Vermittlungsstelle durchführen will, kommt wohl nicht an der Blockchain-Technologie vorbei. Während darauf basierende Kryptowährungen wie Bitcoin durch wilde Kursschwankungen und einen sehr hohen Energiebedarf in Verruf geraten sind, beflügelt die Blockchain auch eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle.

Rechnung an Nachbarn

Besonders im Energiebereich, der zunehmend von einer Vielzahl an kleinen Erzeugern geprägt ist, gibt es einige vielversprechende Ideen. So könnten künftig etwa Haushaltsgeräte ihren Strombedarf automatisiert bei verschiedenen Anbietern einer nachbarschaftlichen „Energiegemeinschaft“ bestellen und abrechnen. Das Grazer lab10 collective hat mit ARTIS eine eigene Blockchain kreiert, die genau auf nachhaltige und klimaneutrale Anwendungsszenarien abzielt.

Im Mai hat lab10 collective gemeinsam mit dem Ladetechnik-Unternehmen Easelink gezeigt, wie sich ein Elektroauto vollautomatisch mit einer Ladestation verbinden und Strom tanken kann. Der Ladevorgang wird dabei über ARTIS protokolliert und abgerechnet. „Für solche Anwendungen braucht es eine neue Technologie und Blockchain ist genau das Richtige“, sagt lab10 collective-Sprecher Bernhard Wladkowski zur futurezone. Das Team von lab10 collective habe sich nicht aus genereller Begeisterung für die Technologie entschieden, sondern weil es keine Alternative dazu sieht.