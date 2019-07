Was ist eigentlich Libra und was kann ich damit machen?

Was kann man mit Libra überhaupt tun?

Libra soll es vereinfachen, auf elektronischem Weg Geld zu versenden. Facebook will dazu eine digitale Geldbörse schaffen. Mit der wird man direkt via Facebook, Instagram, Messenger oder WhatsApp Dinge wie Konzertkarten oder Musik bezahlen können. Die digitale Geldbörse soll auch als Smartphone-App angeboten werden. Damit können sich Nutzer auch über Landesgrenzen hinweg unkompliziert Geld schicken.

Ist Libra in direktem Besitz von Facebook?

Nein. Das Projekt geht zwar von Facebook aus und das Online-Netzwerk hat die technische Basistechnologie entwickelt, aber die Kontrolle über Libra bekommt offiziell eine unabhängige, nicht gewinnorientierte Organisation namens „ Libra Association“. Diese hat ihren Sitz in der Schweiz und Facebook ist darin mit der Tochterfirma Calibra vertreten. Derzeit hat die Association 100 Mitglieder, unter anderem Visa, Mastercard, PayPal, der Fahrdienst Uber und die Streaming-Plattform Spotify. Laut Facebook-Manager Marcus soll die Libra Association wegen ihres Sitzes in der Schweiz unter der dortigen Finanzmarktaufsicht FINMA stehen. Allerdings ist auch eine Registrierung als Finanzdienstleister in den USA geplant.

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Facebook betont, dass Libra komplett anonym benutzt werden kann. Geldwäsche soll aber durch „spezielle Mechanismen im Hintergrund“ verhindert werden.

Wo kann man den Libra Coin kaufen?

Derzeit noch gar nicht, weil die digitale Währung erst im nächsten Jahr an den Start gehen soll. Facebook wird ein digitales Wallet anbieten, über das Nutzer die Coins direkt erwerben können. Technikaffine Personen werden Libra Coins zudem an Kryptobörsen erwerben können.