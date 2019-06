Die Post bringt die erste Blockchain-Briefmarke der Welt

Wer kennt dieses Problem nicht: Man will in der Blockchain eine Briefmarke verschicken, hat aber nur Bitcoin und Ether in seinem Wallet. Die Österreichische Post hat jetzt eine Lösung dafür: die "Crypto stamp".

Die Crypto stamp ist ab sofort im Online Shop der Post und in den Filialen erhältlich. Laut der Post ist es die weltweit erste Blockchain-Briefmarke. Sie kostet 6,90 Euro – mehr als doppelt so viel wie die üblichen Sonderbriefmarken der Post. Auch wenn das Regenbogen-Einhorn-Design schon als Grund genügen würde, um den Aufpreis zu rechtfertigen, steckt noch mehr dahinter.

Im Preis enthalten ist die digitale Version der Briefmarke. Diese ist in einem Wallet der Ethereum-Blockchain gespeichert. In solchen Wallets werden üblicherweise Kryptowährungen, wie etwa Bitcoin oder Ether, gespeichert.

Die Blockchain ist eine Aneinanderreihung von Datensätzen. Diese wird dezentral, also von Usern auf der ganzen Welt, weitergeführt, weshalb sie als nahezu manipulationssicher gilt. Daher wird sie als sicherer Weg genutzt, um Kryptowährungen zu transferieren. Dementsprechend wird es auch möglich sein die Crypto stamp an andere Nutzer weiterzuschicken. Dann verschwindet das digitale Exemplar natürlich aus dem eigenen Wallet.