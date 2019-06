Google Maps zeigt jetzt an, wie voll die Öffis sind

Es handelt sich hierbei aber wohlgemerkt um Prognosen, keine Echtzeitdaten. Google befragte dafür zwischen Oktober 2018 und Juni 2019 Google-Maps-Nutzer in den Stoßzeiten – üblicherweise zwischen 6 und 10 Uhr am Morgen – wie voll es in den Öffis war. Diese aggregierten Daten nutzt man nun zur Prognose und wird die Ergebnisse wohl mit weiteren Nutzerbefragungen verfeinern. In anderen Bereichen, beispielsweise bei besonders beliebten Orten, kann Google Maps in Echtzeit anzeigen, ob sich gerade überdurchschnittlich viele Personen dort befinden. Das ist vor allem bei Lokalen hilfreich, um abzuschätzen, ob sich ein Besuch ohne Reservierung lohnt.

Paris in Top 10

Aus der Befragung ging auch ein Ranking der am stärksten ausgelasteten Öffi-Strecken hervor. Hier dominieren vor allem Buenos Aires ( Argentinien) und Sao Paulo ( Brasilien), auf Platz fünf folgt mit Paris (Linie 13) der einzige europäische Vertreter in den Top 10.

Eine weitere Neuerung: In Regionen, die bislang keine Echtzeitinformationen für Busse geliefert haben, berücksichtigt Google Maps nun Echtzeit-Verkehrsdaten in der Berechnung. So kann Google Maps abschätzen, ob sich ein Bus auf seiner Strecke verspätet und wie lange man voraussichtlich warten muss.