So schaltet man nervige Google-Maps-Benachrichtigungen aus

Manche Google-Maps-Nutzer unter Android werden es vielleicht bemerkt haben: Die App schickt mittlerweile täglich mehrere Benachrichtigungen aus. Manche davon sind tatsächlich hilfreich, wie etwa die Info über aktuelle Verkehrsbehinderungen auf der persönlichen Pendelstrecke.

Manche wirken aber einfach nur bemüht und unnötig: Nicht jedes Foto, das ich an einem bestimmten Ort gemacht habe, will ich der Google-Maps-Gemeinschaft öffentlich zur Verfügung stellen. Auch will ich nicht jeden Ort bewerten, oder Fragen von anderen Usern dazu beantworten.

Glücklicherweise hat Google Maps ein Umfangreiches Menü, in dem die Benachrichtigungen einzeln deaktiviert werden können.

So funktionierts auf jedem Handy mit Google Maps: