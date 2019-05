Google Maps zeigt jetzt Radarfallen in über 40 Ländern an

Nutzer können Fallen melden

Wie TechCrunch berichtet, hatten Nutzer von Waze bereits bisher die Möglichkeit, Radarfallen zu sehen. Die von Google 2013 übernommene Navigations-App nutzt Crowdsourcing, um Radarfallen, Baustellen oder andere Hindernisse auf Straßen zu melden.

Die Möglichkeit, Radarfallen zu melden, findet sich künftig auch in der Google-Maps-App, zumindest in der Android-Version. In der iOS-Version wird man Radarfallen zwar nicht melden können, Updates über aktuelle Meldungen werden jedoch ebenso angezeigt. Um Radarfallen anzuzeigen, erhält Google in manchen Ländern auch Informationen von der Polizei.