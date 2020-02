139 Kilometer: "E-Autos brauchen keine hohe Reichweite"

Großes Interesse

Die Statistik gibt Kreimeier Recht. Nur sechs Prozent aller Autofahrten in Österreich sind länger als 50 Kilometer. Mit der Reichweite des e.GO Life sollte der Großteil der Bevölkerung also im Alltag locker auskommen. Die Anschaffungskosten sind im Vergleich mit anderen Elektroautos günstig. Die Basisversion des e.GO Life kommt auf 21.900 Euro. Der Hersteller scheint mit seinem Konzept dennoch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. "Wir bekommen vor allem viele Anfragen von Flottenkunden, etwa Pflegediensten, Essenslieferdiensten oder Carsharing-Anbietern", sagt Kreimeier. Die Fabrik in Aachen wurde stark erweitert. Die Mitarbeiteranzahl stieg von 2015 bis 2020 von 20 auf über 500.

Auch an der langfristigen Zukunft wird getüftelt, etwa in Form des e.GO Mover. Der kleine Elektrobus für 15 Personen soll künftig die Funktion von privaten Pkw als Zubringer zur Bahn oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln übernehmen. Zu Beginn soll ein Fahrer an Steuer sitzen, später soll der Mover vollautomatisch fahren.