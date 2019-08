Multifunktionaler E-Auto-Zwerg soll Stadtverkehr sauberer machen

Kommerzialisierung

Was 2013 als Forschungsprojekt begann, das vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium unterstützt und als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet wurde, soll künftig ein marktfähiges Produkt sein. Leibold: "Vor zwei Jahren haben wir unseren ersten Investor aus China erhalten. Seitdem entwickeln wir ein Serienmodell." Dieses unterscheide sich bereits signifikant von den Forschungsfahrzeugen.

Adaptive City Mobility ist seit zwei Jahren ein Privatunternehmen. Dessen künftiges Geschäftsmodell soll der Verkauf der kleinen Elektroautos sowie die Verwaltung der Echtzeitdaten sein. ACM will so sicherstellen, dass die Autos möglichst viel genutzt werden und dafür eine Provision pro gefahrenem Kilometer erhalten.

Während China oft Wegbereiter für elektromobile Innovationen ist, machte Leibold mit dem ACM City in Fernost bereits gegenteilige Erfahrungen. "In China wäre das Auto beinahe auf die Straße gekommen. Aber dann wurde die Fahrzeugklasse neu reguliert. Die Autolobby hat verhindert, dass leichte E-Fahrzeuge in Großstädten unterwegs sein dürfen", erzählt der Projektinitiator.

Das Interesse an dem ACM City sei aber groß, vor allem in Entwicklungsländern. "In Indien etwaliegt unsere Lösung auf der Hand." Auf die Straße kommen könnte das Fahrzeug aber auch in Europa. Hier könne man sich etwa vorstellen, dass ACM-City-Flotten auch durch Bürgerbeteiligung realisiert werden.