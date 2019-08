Norwegisches Start-up kündigt Elektroauto mit "Akku-Kanister" an

Obwohl Norwegen in Sachen Verbreitung zu den am weitest fortgeschrittenen Ländern bei Elektromobilität zählt, gibt es kein norwegisches Elektroauto. Das Start-up Fresco Motors will das ändern. Nun hat das Jungunternehmen den Stealth-Mode verlassen und erste Details zu seinem geplanten Produkt verraten. Demnach soll das Auto den Namen Reverie tragen, wie Electrek berichtet.

In seinem Design sieht das Auto durchaus futuristisch aus und erinnert laut Electrec an den ersten Tesla Model S Prototyp und einem Chrysler 300. In Sachen Größe liegt man zwischen einem Model S und einem Model 3. Die beiden Tesla-Autos zählen zu den aktuell populärsten in Norwegen. Prototyp gibt es noch keinen, bei den veröffentlichten Fotos handelt es sich um computergenerierte Aufnahmen.

“Akku-Kanister”

Zur Reichweite wollte man bei Fresco Motors noch keine Angaben machen, es heißt lediglich, man müsse sich dabei “keine Sorgen machen”. Außerdem lässt das Start-up noch mit einer Aussage aufhorchen, wonach das Elektroauto mit einer transportablen Batterie kommen soll. So heißt es: „Besitzer von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor haben häufig Kanister. Warum sollten Besitzer von Elektrofahrzeugen nicht dasselbe haben”.

Was genau damit gemeint ist, ist aktuell noch unklar. Dass der komplette Akku des Autos standardmäßig entnehmbar ist, erscheint unwahrscheinlich. Anzunehmen ist eher, dass das Auto mit einer Art Power Pack kommt, oder ein Teil des integrierten Akkus einfach extern aufladbar ist.

Außerdem soll das Auto standardmäßig mit einem Drahtlos-Ladepad ausgeliefert werden.