Was passiert, wenn E-Autos mit leerem Akku liegen bleiben

Spezielle Services

Kein Autohersteller will eine schlechte Nachrede haben, weil Kunden mit ihren Autos wegen eines leeren Akkus liegen bleiben. Daher unternehmen sie eine Menge, damit der Strom nicht plötzlich ausgeht. Praktisch alle E-Autos zeigen die Restreichweite ganz genau an. Neigt sich der Ladezustand des Akkus dem Ende zu, werden die Fahrer in mehreren Stufen unübersehbar gewarnt.

Außerdem haben alle neuen E-Autos in ihrem Navigationssystem die Ladeinfrastruktur gespeichert, sodass im Falle einer niedrigen Restreichweite der Weg zur nächsten Säule empfohlen und angezeigt wird. Dass der Akku plötzlich und überraschend leer ist, kann also so gut wie nicht vorkommen.

Um zusätzlich noch zu signalisieren, dass die Reichweitenangst unbegründet ist, bieten praktisch alle E-Autoherstellern ihren Elektroautokunden spezielle Dienstleistungen und Services an.