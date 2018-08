Start-up lädt E-Autos mit fahrendem Riesen-Akku-Pack

Für Akku-Mieter will Nio in China mehr als tausend so genannte Swap-Stations errichten. Das sind Container-artige Garagen, die lediglich drei Stellplätze in Anspruch nehmen und in denen der Akku des E-Auto ohne Zutun getauscht wird: Das Auto manövriert selbständig in die Garage, wo ein Industrieroboter den Akku komplett automatisch austauscht. Der ganze Vorgang dauert laut eigenen Angaben nicht länger als drei Minuten. Bis 2020 will Nio 1100 solche Swap-Stations errichten.