Wie der Renault Zoe Europas erfolgreichstes E-Auto wurde

„Wir haben gesehen, dass sich der Automarkt in Richtung emissionsfreier Mobilität entwickelt und haben bereits vor mehreren Jahren darauf reagiert“, sagt Gilles Normand, Senior Vice President für Elektrofahrzeuge bei Renault bei einem Werksbesuch in Paris. So hat der französische Autobauer bereits seit 2012 den vollelektrischen Kompaktwagen Zoe im Portfolio, der sich in diesem Segment zum Verkaufsschlager entwickelt hat. Fünf bis zehn Prozent der in Europa verkauften E-Autos stammen von Renault, Zoe macht dabei den Löwenanteil aus. 2017 war Zoe mit 90.000 verkauften Einheiten das meistverkaufte Elektroauto in Europa.

„Eine Milliarde Euro haben wir in vier französische Produktionsstandorte investiert“, erklärt Normand. Am Standort Flins nahe Paris werden damit die Produktionskapazitäten für den Zoe verdoppelt. Derzeit werden dort jeden Tag rund 220 E-Autos gebaut, künftig sollen also gut 440 Zoe pro Tag das Werk verlassen.