Start-up baut für 5000 Euro Diesel-Fahrzeuge zum E-Auto um

In weniger als einem Tag will das französische Start-up Transition-One aus einem alten Auto mit Dieselmotor ein Elektroauto machen. Kosten soll das Ganze nicht mehr als 8500 Euro. In Frankreich würde ein solches "Retrofitting" nach Abzug der Fördermittel lediglich 5000 Euro kosten.

Nach dem Umbau soll das Fahrzeug über entsprechende Akkus, Elektromotor und einen vernetzten Dashboard-Monitor verfügen. Transition-One könne laut eigenen Angaben Citroen C1, Peugeot 107, Fiat 500, Toyota Aygo, Renault Twingo II und den Volkswagen Polo in ein Elektroauto verwandeln.