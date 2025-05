Nahezu perfekte Kugel im All gibt Forschern Rätsel auf

Astronominnen und Astronomen haben mithilfe moderner Radioteleskope eine nahezu perfekte, kugelförmige Struktur im All entdeckt, die sie vor ein Rätsel stellt. Das Objekt, das von einem internationalen Team unter Leitung von Miroslav Filipović (Western Sydney University, Australien) untersucht wurde, trägt den Namen Teleios. Dieser ist abgeleitet vom altgriechischen Wort für „Vollkommenheit“. Davon berichtet Sciencealert. Die entsprechende Studie ist über den Preprint-Server arXiv verfügbar.

ASKAP-Radioteleskop

Teleios wurde im Rahmen des Projekts Evolutionary Map of the Universe (EMU) mit dem australischen ASKAP-Radioteleskop entdeckt. Das Objekt befindet sich in der Milchstraße und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich symmetrische Form aus.

Es könnte laut den Forschenden ein Überrest einer sogenannten Typ Ia Supernova (geschrieben mit römisch I) sein, einer der hellsten bekannten Supernova-Arten. Typ Ia Supernovae entstehen, wenn ein Weißer Zwerg in einem engen Doppelsternsystem Materie von seinem Begleiter aufnimmt und schließlich explodiert.