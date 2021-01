So klingt eine Supernova

Wie könnten dunkle Materie, ein Neutronenstern oder eine Supernova klingen? Antworten auf diese Fragen versucht das "Data Sonification"-Programm der NASA zu finden, das kosmische Phänomene in Klänge umwandelt, berichtet Space.com. Den Ausgangspunkt bilden dabei Daten, die bei unterschiedlichen NASA-Missionen gesammelt wurden. Die Lichtfrequenzen der Aufnahmen werden von NASA-Forschern in Töne übersetzt.

Den Auftakt machen Bilder, die vom Chandra-Teleskop aufgenommen wurden, das seit mehr als 20 Jahren ferne Galaxien beobachtet. Wie es konkret vonstatten geht, zeigt etwa die Vertonung des Krebsnebels. Bei der Übersetzung des Überrests einer Supernova, in dem sich ein Pulsarwind-Nebel gebildet hat, in Schall, wird Röntgenlicht (Blau und Weiß) durch Blechblasinstrumente dargestellt. Optisches Licht (Lila) wird von Streichinstrumenten gespielt und Infrarotlicht (Rosa) wird von Holzbläsern in Töne gegossen. Die Tonhöhe erhöht sich dabei der Unterseite des Bildes nach oben, wie das folgende Beispiel zeigt: