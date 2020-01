Diese Elektroautos kommen 2020 auf den Markt

Honda e

Der vollelektrische Kleinwagen des japanischen Herstellers wird als klassisches Stadtauto vermarktet. Mit einer relativ geringen Reichweite von 200 Kilometer, bleibt den Japanern auch gar nicht viel anderes übrig. Die Kapazität der Batterie beträgt 35 kWh, die mit maximal 50 kW geladen werden kann.

Das japanische Elektroauto wird demnach in Österreich in der Grundversion mit 100-kW-Motor 34.990 Euro kosten. Förderungen sind bei diesem Preis noch nicht berücksichtigt. Die Advanced-Variante mit 113-kW-Motor soll auf 37.990 Euro kommen. Noch in der ersten Jahreshälfte 2020 soll der Honda e bei den Händlern ankommen.