Toyota zeigt elegantes Wasserstoff-Auto Mirai Concept

Toyota hat den Mirai Concept präsentiert. Dabei handelt es sich um die nächste Generation des Mirai, der durch sein ungewöhnliches Design auffiel. Wie der Original-Mirai ist auch das Mirai-Konzept ein Brennstoffzellen-Fahrzeug. Der Strom für den Elektromotor wird aus Wasserstoff gewonnen.

Der erste Mirai wurde seit 2014 angeboten und weitestgehend in Handfertigung zusammengesetzt. Insgesamt wurden etwa 10.000 Stück gebaut. Der Mirai Concept soll ab Ende 2020 in Europa, Japan und den USA erhältlich sein. Toyota strebt eine Serienproduktion von 30.000 Stück pro Jahr an.