Wasserstoff-Tankstelle explodiert: Verkauf von Autos gestoppt

In Österreich betreibt die OMV insgesamt fünf Wasserstoff-Tankstellen – in Wien, Wiener Neudorf, Asten, Innsbruck und Graz. Ob dort auch Komponenten der Firma Nel zum Einsatz kommen, ist noch unklar. Die futurezone hat eine entsprechende Anfrage an das Unternehmen gestellt.

Betroffene bekommen Leihautos

Die Situation bringt vor allem die Fahrer von Wasserstoff-Autos in Norwegen und Dänemark in eine Zwickmühle, da Uno-X die Mehrheit der Wasserstoff-Tankstellen betreibt und diese vorerst geschlossen bleiben. Sowohl Toyota als auch Hyundai haben bereits angekündigt, betroffenen Kunden Leihfahrzeuge zur Überbrückung bereitzustellen. Zudem haben die beiden japanischen Auto-Hersteller vorübergehend den Verkauf ihrer Wasserstoff-Fahrzeuge in Norwegen eingestellt. Die Sicherheit der Wasserstoff-Technologie zweifle man dennoch nicht an, wie Toyota in einer Aussendung betont: „Die Wasserstoff-Tanks selbst sind so robust, dass man sie anschießen könnte ohne diese beschädigen.“