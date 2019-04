Wie Roboter und Drohnen Notre Dame gerettet haben

Shark Technology sieht Walter nicht als direkte Konkurrenz an, diese sei eher in China zuhause. Eines seiner Modelle hätte er aber dennoch gerne in Notre Dame im Einsatz gesehen. Der knapp 550 Kilogramm schwere LUF Micro hätte sich perfekt für „wasserschadenarme Brandbekämpfung“ geeignet, wie sie dort erforderlich gewesen wäre. Das bislang kleinste Modell des Herstellers aus dem Ort Thüringen (Bezirk Bludenz) ist erst seit vergangenen Herbst auf dem Markt. Es ist kompakt genug, um beispielsweise bei Hochhausbränden in Singapur im Lift zum Einsatz zu kommen. Im Gegensatz zum „ Colossus“ brauchen die LUF-Fahrzeuge zudem kein externes Fahrzeug, da diese über eine integrierte Hochdruckpumpe verfügen.

Deswegen setzt man aber auch auf einen Diesel-Motor, da herkömmliche Akkus bei einer derartigen Aufgabe rasch leer wären. „Da wäre eine Batterie schon nach zehn Minuten am Ende, wir halten da bis zu drei Stunden durch“, erklärt Walter. Damit der Diesel-Motor auch bei „totaler Verrauchung“ und anderen Extrembedingungen funktioniere, setze man auf „Militär-Technologie“.

Bei bestimmten Aufgaben besser

Wolfgang Netzer von der Wiener Firma Taurob sieht in „ Colossus“ hingegen das perfekte Beispiel dafür, dass „ Roboter ein gutes Werkzeug sein können, um gezielte Aufgaben zu erfüllen“. Taurob stellt selbst ähnliche Roboter her, die mit zahlreichen Sensoren ausgestattet sind und im Notfall auch eingreifen können. „Wir haben mit dem Mineralölunternehmen Total einen Roboter entwickelt, der vollkommen autonom auf Ölbohrinseln zum Einsatz kommt“, erklärt Netzer. Dieser fährt regelmäßig eine vorgegebene Strecke ab, nimmt Messungen vor, überprüft Ventile und liest Instrumente ab. Bei Abweichungen wird ein Mensch benachrichtigt, der anschließend die Kontrolle über den Roboter übernehmen kann.

Dass ein Roboter vollständig die Aufgaben eines Feuerwehrmannes übernehmen könnte, hält er nicht für ausgeschlossen, derzeit aber für schwierig umsetzbar. „Die extreme Hitze macht Robotern ebenso schwer zu schaffen. Und man darf nicht vergessen, dass im Katastrophenfall durch Geröll und dergleichen viele Wege versperrt sind, die von Menschen leicht überwunden werden können.“ In gewissen Situationen, beispielsweise wenn hohe Explosions- oder Einsturzgefahr bestehe, mache der Einsatz eines Roboters mehr Sinn.

„Nicht warten, bis der Stephansdom brennt“

Walter schränkt das jedoch ein. „Ein komplett autonomer Löschroboter ist ein Wunschtraum. Man muss einen Roboter in die bestehenden Taktiken eingliedern lassen können.“ Der Roboter könne die Einsatzkräfte lediglich unterstützen, beispielsweise durch das gezielte Versprühen von Aerosol den Raum kühlen. Letztendlich sei ein Roboter auch nur ein Werkzeug, wie ein Löschfahrzeug, weswegen er einige seiner Löschroboter auch als „Mikrofeuerwehrfahrzeug“ bezeichnet.

Laut Taurob seien die heimischen Feuerwehren „sehr offen gegenüber Technik“ und hätten sich oftmals an der Entwicklung neuer Technologien beteiligt. Doch wenn es um den Einsatz gehe, herrsche oftmals viel Skepsis, so Walter. „Die Feuerwehren trauen sich oftmals nicht, etwas Neues zu kaufen. Das wird solange als Spielzeug angesehen, bis es das erste Mal im Einsatz ist.“ Dabei hätten die Löschroboter durchaus Vorteile, wie Notre Dame gezeigt habe. „Man wartet ja nicht, bis Notre Dame oder der Stephansdom brennt. So etwas beschafft man sich lieber früher als später.“