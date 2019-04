Rätsel um "mysteriösen" Mann auf Notre Dame gelöst

Absolut nicht haltbar ist auch die Behauptung, dass der Mann 30 Minuten nach Ausbruch des Brandes völlig unvermittelt und aus unerklärlichen Gründen an der besagten Stelle aufgetaucht sei. Denn auch schon vor der besagten Sequenz sind im Original-Video immer wieder Feuerwehrmänner zu sehen, die exakt an dieser Stelle herumlaufen. Das Fake-Video ist leider nicht das einzige, das einen nicht vorhandenen Zusammenhang zu islamistischem Terror knüpft.

Fake-Accounts und mieser YouTube-Algorithmus

So tauchten kurz nach dem Brand auch gefälschte Videos auf, in denen Originalaufnahmen vom Brand mit einer anderen Tonspur hinterlegt wurde - in einem Fall etwa hört man eine Frau jubelnd "allahu akbar" rufen, während die Kirche brennt. Diverse Fake-Accounts auf Twitter und Facebook, die sich als seriöse Nachrichtenseiten wie CNN tarnten, verbreiteten die Falschnachricht, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt habe.

Mit Ruhm bekleckert hat sich rund um die Brandkatastrophe auch YouTube nicht. Wie berichtet, ordnete der Algorithmus Originalbilder der brennenden Kathedrale dem Terroranschlag am 11. September in New York. Es war das zweite Versagen von YouTube bei Großereignissen in einer Woche. Nur wenige Tage zuvor pushte der YouTube-Algorithmus ein sexistisches Fake-Video über die Wissenschaftlerin Katie Bouman, die einen großen Anteil am ersten Foto eines Schwarzen Loches hatte.