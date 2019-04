YouTube markierte Videos zu Brand von Notre Dame als Fake News

Der Brand der Kathedrale von Notre Dame wurde am Montagabend dank Twitter, YouTube und Co. live in aller Welt mitverfolgt. Doch wer auf YouTube Videos zum Brand aufrief, bekam unterhalb des Videos Informationen zum Terroranschlag vom 11. September 2001 präsentiert. Die als „Knowledge Panel“ bekannte Funktion wurde im Vorjahr von der Google-Plattform eingeführt, um die Verbreitung von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien durch Aufklärung einzudämmen.