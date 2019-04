Schwarzes Loch: YouTube pusht sexistisches Video über Forscherin

Es dauerte nicht lange. Kaum wurde Katie Bouman die mediale Aufmerksamkeit zuteil, die sie verdient, schlugen sexistische Trolle im Internet zurück. Wie berichtet war die Computerwissenschaftlerin maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs auch tatsächlich gelang. Kurz nach den ersten Berichten machten auf Reddit, aber auch Twitter sexistische Verschwörungstheorien die Runde, dass der Algorithmus zu 94 Prozent von einem Mann geschrieben wurde, sie aber das gesamte Lob dafür einstreiche.

Forscher wehrt sich

Der besagte Forscher hat die falsche Behauptung längst zurückgewiesen. Für zusätzlichen Ärger sorgt aber einmal mehr der YouTube-Algorithmus, der bei der Suche nach Katie Bouman ausgerechnet das verunglimpfende Video mit der Falschinformation an erste Stelle reihte. Nach heftigen Protesten in sozialen Medien reagierte YouTube und reihte Videomaterial von anerkannten Nachrichtenquellen höher. In der Suche war das Video aber auch am Samstag immer noch in den ersten Suchergebnissen zu finden.