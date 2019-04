Sensation perfekt: Das erste Bild vom Schwarzen Loch

Es ist eine Sensation, an der von zahlreichen, internationalen Forschern gemeinsam jahrelang gearbeitet worden ist: Zum ersten Mal ist Astronomen die Aufnahme eines Schwarzen Lochs gelungen. Es stammt aus der Galaxie Messier 87, die 55 Millionen Lichtjahre entfernt liegt. Ein Lichtjahr sind knapp 9,5 Billionen Kilometer. Einen Namen hat das Schwarze Loch noch nicht, es soll aber noch einen bekommen.



Schwarze Löcher waren bisher auch für die besten Teleskope unsichtbar und es gab nur Illustrationen. Zu weit entfernt waren sie und meist zu klein. Nun ist es Forschern des Teleskopnetzwerks Event Horizon (EHT) gelungen, das erste Foto aufzunehmen. Es zeigt einen dunklen Fleck vor einem verschwommenen, leuchtenden Ring. Das Leuchten sei charakteristisch, heißt es und das Foto decke sich mit bisherigen Beobachtungen. Die Forscher rund um das Projekt haben insgesamt acht Radioteleskope auf vier Kontinenten miteinander kombiniert, um dieses Bild möglich zu machen.

Dadurch entsteht ein virtuelles Superteleskop, dessen Durchmesser so groß ist wie die Erde. Dieses virtuelle Event Horizon Telescope erreicht eine Detailschärfe, mit der sich umgerechnet von Berlin aus eine Zeitung in New York lesen lassen würde. Stationiert sind die Teleskope in Hawaii, Arizona, Spanien, Mexiko, Chile, Frankreich, Grönland und am Südpol. „Die Ergebnisse geben uns zum ersten Mal einen klaren Blick auf ein supermassives Schwarzes Loch“, betonte Anton Zensus, Direktor am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Dort wurden die Daten der beteiligten Radioteleskope kombiniert.