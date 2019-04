Bahnbrechende Entdeckung: Das erste Foto eines Schwarzen Lochs

Dieses charakteristische Leuchten ist in rot in der jetzt vorgelegten Aufnahme zu sehen. Damit deckt sich das Foto mit bisherigen Beobachtungen, bei denen es allerdings nicht gelungen war, Fotos zu machen. Zuvor hatten die Forscher jeweils alleine versucht, daran zu arbeiten. Dann erst schloß man sich in Teams zusammen. Vier Tage lang hat man die Größe des Rings genau beobachtet und ob er sich verändert und Daten gesammelt. Diese Daten dienen als Basis. Es ist kein ganzer Ring, den man sieht, sondern er sieht ganz anders aus, als erwartet. Anhand von Daten konnte man auswerten, dass sich das sich Schwarze Loch im Uhrzeigersinn dreht und bewegt. In der Struktur hat der beobachtete dunkle Fleck allerdings mit den Computersimulationen übereingestimmt.