Schwarzes Loch: Das ist die Forscherin, die hinter dem Foto steckt

Noch während das erste Foto eines Schwarzen Lochs die Runde machte, tauchten in sozialen Medien das Gesicht und der Name der Forscherin auf, die maßgeblich zu diesem bahnbrechenden Erfolg beitrug: Katie Bouman. Die junge Computerwissenschaftlerin hat am Massachusetts Institute of Technology ( MIT) mit ihrem Team den Algorithmus entwickelt, der aus den unzähligen Bildern der acht eingesetzten Teleskope die beeindruckende Aufnahme heraus- und zusammenrechnete.

"Es war unglaublich"

Bereits im Juni vergangenen Jahres, nach fast drei Jahren Arbeit, schlug für Bouman und ihr Team die Stunde der Wahrheit. Die Wissenschaftler starteten die Berechnung auf Basis ihres Codes. "Wir haben alle auf den Computer geschaut, wie sich die Bilder zusammensetzten. Der Ring baute sich so selbstverständlich auf. Es war unglaublich", erinnert sich Bouman an den Tag in einem kleinen, stickigen Raum an der Harvard University. Der Schnappschuss von dem Moment macht gerade auf Facebook die Runde.