Elektrischer Löffel lässt Speisen besser schmecken

Das Unternehmen Kirin kennt man in erster Linie durch Lebensmittel. So zählt dessen Bier etwa zu den meistverkauften in Japan. Kirin stellt gleichzeitig aber auch andere Lebensmittel wie Milchprodukte oder Gewürze her.

Jetzt versucht sich das japanische Unternehmen aber auch an einem etwas kuriosen Gadget. Der Electronic Salt Spoon soll Speisen salziger und herzhafter schmecken lassen - ohne dass man tatsächlich nachwürzt. Möglich wird das dadurch, dass ein schwacher elektrischer Strom Natriumionen in Lebensmittel konzentriert.

Der Löffel wurde bereits 2024 in limitierter Auflage in Japan für umgerechnet etwa 120 Euro verkauft. Kirin plant, das Gerät in den kommenden Jahren weltweit anzubieten, wie im Rahmen der Tech-Messe CES, die gerade in Las Vegas stattfindet, bekannt wurde.

