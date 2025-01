Airline-Chef: Auch Handy-Bordkarten werden bald verschwinden

Mit Riyadh Air wird 2025 der zweite Flagcarrier des Königreichs Saudi-Arabien den Betrieb starten. Dessen Chef - der frühere CEO von Etihad - Tony Douglas hat nun prognostiziert, wie sich das Passagiererlebnis im Flugverkehr in den nächsten Jahren ändern wird.

Papier-Bordkarten sollen ab 2030 demnach komplett der Vergangenheit angehören. Aber auch der Boarding Pass am Handy soll bis dahin nur mehr ein Schattendasein fristen. An seine Stelle soll Biometrie rücken. Fingerabdrücke, Gesichts- und Irisscans sollen bis 2030 die Hauptmethode für das Boarding werden, wie Douglas in einem Bericht beim Telegraph sagt. Flugbuchungen bei Riyadh Air sollen zudem ausschließlich über Apps erfolgen.

Testbetrieb

Schon jetzt experimentieren Airlines mit biometrischen Systemen für das Boarding. Auch der Verbund Star Alliance, zu dem auch die Austrian Airlines bzw. deren Mutter Lufthansa gehört, hat mit Star Alliance Biometrics ein Gesichtserkennungssystem im Betrieb. Ein Massenphänomen ist diese Möglichkeit des Boardings aber bislang nicht geworden.

