Finnische Airline wiegt jetzt Passagiere am Gate

Damit Flugzeuge sicher abheben können, müssen die Pilot*innen beim Start wissen, wie viel Gewicht an Bord ist. Die entsprechenden Berechnungen werden heutzutage in der Regel mit Durchschnittswerten auf Basis der Passagier*innenanzahl gemacht.

Das funktioniert, trifft aber nicht immer ins Schwarze. Wenn etwa besonders viele Gäste ihr Handgepäck viel zu schwer gepackt haben, könnte das zum Problem werden. Zumindest theoretisch, da überall in der Luftfahrt mit großzügigen Schwankungsbreiten gearbeitet wird, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Waage am Gate

Finnair, die nationale Fluggesellschaft Finnlands, will es nun genauer wissen. Wie CNN berichtet, werden im Rahmen eines Testbetriebs, Passagier*innen inklusive Handgepäck direkt am Gate gewogen. Das erfolgt anonym, nur die jeweilige Mitarbeiter*in am Gate sieht, was die Waage anzeigt.

Der Versuch begann diese Woche. Bis Donnerstag hatten bereits 800 Freiwillige teilgenommen, wie ein Finnair-Sprecher gegenüber CNN erklärte. Man sei überrascht von der hohen Bereitschaft, wie es heißt.

