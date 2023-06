Mann flog 37 Millionen Kilometer mit einem Ticket

Im Jahr 1990 hat Tom Stuker aus dem US-Bundesstaat New Jersey um 290.000 Dollar einen Lifetime Pass der Fluglinie United gekauft. Der Pass ermöglicht ihm, unbegrenzt Flüge mit der Airline auf der ganzen Welt zu tätigen. Und genau das tut Stuker in großem Umfang. 37 Millionen Kilometer hat der 69-Jährige bislang so zurückgelegt. Zur Einordnung: Die Apollo-11-Mission, die die ersten Menschen auf den Mond brachte, legte rund 1,5 Millionen Kilometer zurück.

Wie er gegenüber der Washington Post erzählt, war er einmal 12 Tage in Folge unterwegs, ohne jemals die Flughäfen zu verlassen. Warum? Für Meilen, wie er erklärt. Stuker bekommt die Meilen, obwohl er für die Flüge nichts bezahlt.

Meilen sind die Bonus-Systeme, die Airlines betreiben. Für jeden Flug bekommt man sie gutgeschrieben. Hat man eine gewisse Anzahl gesammelt, bekommt man irgendwann einen Status zuerkannt, etwa „Frequent Flyer“. Das ermöglicht Vorteile, wie etwa Zugang zu Lounges oder zu „Fast Lanes“ bei der Sicherheitskontrolle.

„Bestes Investment meines Lebens“

Meilen können aber noch mehr. So kann man sie wiederum gegen Flugtickets, Upgrades, aber auch gegen Hotelaufenthalte oder sogar Produkte eintauschen. Genau das hat sich Stuker zunutze gemacht. Laut der Post hat Stuker mit ihnen „wie ein Sultan“ gelebt, zu seinem Alltag zählten Luxuskreuzfahrten und Gourmet-Abendessen auf der ganzen Welt. Der Pass war „das beste Investment meines Lebens“, sagt Stuker.

Die Meilen konnten sogar in Wohltätigkeitsauktionen als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Stuker hat sich etwa ersteigert, in einer „Seinfeld“-Episode vorzukommen.

Hauptberuf Fliegen

Inflationsbereinigt würde das Lifetime-Ticket heute knapp 675.000 Dollar kosten. Es wird allerdings nicht mehr von United angeboten. Auch wenn das ein großes Investment war, dürfte es sich für Stuker definitiv ausgezahlt haben, da er mittlerweile seinen Lebensunterhalt durch Fliegen bestreitet. Einmal hat er sogar mithilfe von 50.000 Dollar in Geschenkgutscheinen der US-Handelskette Walmart, die er durch Meilen bekommen hat, das Haus seines Bruders renoviert.