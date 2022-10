Kann ein Passagier eine Boeing 737 wie im Film landen?

Dieses Mal unter den Videos der Woche: Wie man eine Boeing landet, ein Musik-Wunderkind und eine Sauna an der Front.

Das Szenario kennt man aus so manchem Actionfilm: Die Pilot*innen sind außer Gefecht gesetzt worden und nun liegt es in den Händen der Passagiere, das Flugzeug zu landen. Die Anweisungen dazu bekommt man über ein Funkgerät. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass man auch heil am Boden ankommt.

Der britische YouTuber Tom Scott ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat sich in einen Flugsimulator gesetzt. So viel sei verraten: Falls so eine Situation eintreten sollte, ist nicht alles verloren.