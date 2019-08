Experte: Wasserstoffauto keine Alternative zur Elektromobilität

Die Arbeit an den Wasserstoffautos habe noch einen weiteren Negativaspekt: Will man den Wasserstoff durch erneuerbare Energien erzeugen, so müsste man ihre Produktion enorm steigern. Um den gesamten Strombedarf in Österreich bis 2030 zu decken und die Ziele zu erreichen, ihn ausschließlich aus erneuerbaren Energien zu beziehen, gibt es einen zusätzlichen Bedarf an 30 Terawattstunden Strom.

Hoher Energiebedarf

Diesen aus erneuerbaren Energien zu schöpfen, sei ambitioniert, aber nicht unmöglich, so Schrödl. Allerdings würden diese zusätzlichen 30 TWh, die in Österreich benötigt werden, durch die Wasserstoffproduktion bereits aufgebraucht, wenn man ein Drittel aller Autos mit Wasserstoffantrieben betreiben möchte. Setze man allerdings auf den Ausbau und die Verbreitung von Elektromobilität, hätte man nur einen zusätzlichen Bedarf von 9 TWh. "Mit einer massiven Förderung einer Tank-Infrastruktur für Wasserstoff verfehlen wir die Klimaziele", so Schrödl. Wasserstoff sei allerdings in anderen Bereichen durchaus sinnvoll einsetzbar. Etwa als Langzeitenergiespeicher sei die Technologie gut geeignet.

Vor allem bei größeren Fahrzeugen soll die Wasserstofftechnologie zum Einsatz kommen, da sie häufig lange Strecken zurücklegen. Die Tankdauer im Vergleich zu einem Elektromotor ist dabei deutlich schneller. Befürworter der Technologie sehen hier den Unterschied zum Elektroauto, das eher vom Enderbraucher genutzt wird. Für Busse und Lastkraftwagen könnte in der Brennzelle jedoch eine grüne Zukunft liegen.