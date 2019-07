„Wasserstoff ist für Autos nicht sehr energieeffizient“

futurezone: Wie viel hat DS Automobiles eigentlich mit dem ursprünglichen DS noch zu tun?

Yves Bonnefont: Es geht um die DNA des Jahres 1955. Der DS war das komfortabelste Auto der Welt und stand für Avantgarde und technologische Innovation. Alles, was diese fantastischen Autos ausgemacht haben, treibt uns auch heute an. Beispiele dafür sind unser Federungssystem, das beim DS 7 Crossback Unebenheiten auf der Fahrbahn mittels Kamera und Sensoren ausgleicht, oder unser intelligentes Scheinwerfersystem, das wir beim DS 3 Crossback eingeführt haben. Der DS 3 Crossback ist zudem der erste SUV im B-Segment, der autonomes Fahren in Stufe 2 integriert.

Das Design des DS aus dem Jahr 1955 wirkt mutiger als alles, was heute auf den Straßen herumfährt. Leben wir in konservativeren Zeiten?

Damals gab es sicher mehr Freiheiten. Heute gibt es so viele Vorgaben und Vorschriften, die ein modernes Auto allein in puncto Sicherheit erfüllen muss. Das schlägt sich natürlich auch im Design nieder. Es ging uns aber nie darum, ein Retro-Auto oder etwas total Verrücktes zu machen. Was nicht heißt, dass wir im Detail nicht Technologie und Designelemente integrieren, die so noch niemand umgesetzt hat - wie etwa unsere 180-Grad-Scheinwerfer im DS 7 Crossback.