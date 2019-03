Elektroautos: „Schnelles Laden ist wichtiger als Reichweite“

Da die beim Bremsen gewonnene Energie statt in Abwärme als elektrische Energie wieder in den Akku zurückfließe, seien Elektroautos in jedem Fall energieeffizienter als treibstoffbetriebene Fahrzeuge, sagt DS-Chef Bonnefont. Die in der Formel E gesammelten Erfahrungen wurden beim Modell DS 7 Crossback E-Tense berücksichtigt, das die Batterie beim Abbremsen nachladet und so die Reichweite vergrößert.

„Etwa 25 Prozent der aufgewendeten Energie wird im Schnitt während des Fahrens wiedergewonnen. Selbst wenn man den derzeitigen Mix an europäischer Stromerzeugung und die dadurch entstehenden Emissionen berücksichtigt, schlägt Elektro Benzin und Diesel schon jetzt“, sagt Bonnefont.

Saubere Luft

In Ländern mit umweltfreundlicher Stromproduktion falle diese Überlegenheit naturgemäß um ein Vielfaches höher aus. Dazu komme, dass die Luftverschmutzung und Feinstaubbelastung an Straßen für jeden spürbar reduziert werde, ergänzte Ståle Frydenlund von der norwegischen Elektroauto-Vereinigung. Norwegen gilt mit 200.000 zugelassenen Elektroautos und einem Anteil von 50 Prozent an Neuzulassungen als absoluter Vorreiter weltweit.

Die oft gehörte Kritik, dass ein kompletter Umstieg auf Elektromobilität die Stromversorgung zusammenbrechen ließe, lässt Frydenlund nicht gelten: „Selbst wenn alle Norweger elektrisch fahren würden, würde das gerade einmal fünf bis sechs Prozent unserer Energiegewinnung aus Wasserkraft ausmachen“, erklärt der Elektroauto-Verfechter.