DS3 Crossback in Österreich vorgestellt: Elektro-Modell folgt

Mit starkem Fokus auf technische Neuerungen und auffallendes Design knüpft DS Automobiles damit an die Eckpfeiler an, die mit dem avantgardistischen Citroën DS verbunden werden. "Als Alternativ-Angebot zu anderen Premiumherstellern bieten wir als DS eine Melange aus Tradition, Raffinesse, Modernität und Innovation, die fortwährend französisches Lebensgefühl vermittelt", sagt Giulioli.

Win-Win-Situation

DS Automobiles als Premiummarke der PSA-Gruppe sei eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Während DS neue Technologien vorantreibt, profitieren auch die anderen PSA-Marken von den Innovationen. Andererseits kann DS die Vorteile, Teil eines Automobilkonzerns zu sein, genießen. So werden etwa die Autos von DS unter anderem im PSA-Werk in Poissy in der Nähe von Paris produziert.

Bei der Produktion kommt der sogenannte EMP-Baukasten von PSA zum Einsatz. Neben dem DS 3 Crossback bauen auch der Peugeot 208 und der Opel Corsa auf derselben Plattform auf, sodass alle Fahrzeuge auf nur einer Werksstraße produziert werden können. Darüber hinaus ist die Plattform bereits für den Bau von E-Autos ausgelegt.

DS-Netzwerk in Österreich

Aktuell errichtet DS Automobiles ein Händler- und Service-Netzwerk in Österreich, das laufend weiter ausgebaut wird. Derzeit gibt es hierzulande zwei offizielle DS-Stores - in Wels und Wien. Ein dritter DS-Händler wird in den kommenden Monaten seine Tore öffnen. Servicepartner gibt es aktuell in allen Bundesländern.