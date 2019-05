"300 km/h zu fahren, ist für ein Elektroauto desaströs"

Xavier Mestelan Pinon kann zufrieden sein. Als Chef der Rallysparte von Citroën feierte er über fünfzehn Jahre lang Erfolge. Mittlerweile hat er den Verbrennungsmotoren den Rücken gekehrt und sorgt in der elektrischen Rennserie Formel E mit seinem Team DS Techeetah für Furore. Dieses liegt nach starken Platzierungen des amtierenden amtierenden Weltmeisters Jean-Eric Vergne und André Lotterer bei der Teamwertung in Führung. Auch im Kampf um den Weltmeistertitel führt Vergne drei Rennen vor Saisonschluss das Feld an.

Als Chef von DS Performance, der Motorsportsparte des französischen Autoherstellers DS Automobiles, ist Mestelan Pinon für die technische Weiterentwicklung des Rennwagens verantwortlich. Und diesem kommt in der beginnenden Ära des Elektroautos enorme Bedeutung zu. Denn sämtliche Technologien, von Motor, Gangschaltung, Wandler bis zur komplexen Software, die heute in einem Formel-E-Wagen verbaut sind, landen in den nächsten zwei bis fünf Jahren auch in den Elektroautos für die Straße, wie er im futurezone-Interview erklärt.

Mit Elektromotoren ans Limit gehen

„Genau deshalb ist die Formel E für so viele Autohersteller, aber auch alle Zulieferer interessant. Es gibt so viel, was wir bei Elektroautos noch verbessern müssen. In der Rennserie können wir zusammen mit unseren Fahrern komplett ans Limit gehen und so die Forschung vorantreiben“, sagt der DS-Performance-Chef. So seien im Rennauto etwa 1000-Volt-Batterien verbaut, während man auf der Straße noch bei 400 bis 600 Volt liege.