Zu Besuch bei der Formel E: "Sitzt da wirklich ein Mensch im Auto?"

Oder wie es der ehemalige DTM-Champion und Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein kurz vor dem Rennen formulierte: "Es gibt keinen Platz für Fehler". Er wurde nach dem Qualifying von der Pole Position ans Ende des Felds zurückgestuft - wegen falschem Reifendruck.

Weitere Rennen

Wer auch einmal erleben möchte, wie sich ein elektrisches Rennauto bzw. ein derartiges Rennen live anfühlt und anhört, hat in dieser Saison noch am 11. Mai in Monaco, am 25. Mai in Berlin und am 22. Juni in Bern die Chance. Den Abschluss bilden zwei Rennen in New York am 13. und 14. Juli.

Ob im kommenden Jahr weitere europäische Städte oder erstmals auch Wien auf dem Programm stehen könnten, ist unklar. Die Konkurrenz ist jedenfalls groß. Über 100 Metropolen sollen bereits Interesse bekundet haben, einen ePrix zu veranstalten.

Disclaimer: Die Reise der futurezone zum Pariser ePrix fand auf Einladung von DS Automobiles statt.