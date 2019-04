Formel-E-Weltmeister: „Die Formel 1 ist nicht mehr relevant“

Mit seinen 29 Jahren hat Rennfahrer Jean-Éric Vergne fast alle wichtigen Motorsportklassen durch. 2010 gewann er die britische Formel-3-Serie, zwischen 2012 und 2016 war er bei in der Formel 1 bei Toro Rosso als Fahrer und schließlich als Testpilot bei Ferrari engagiert. Seit 2014 ist Vergne in der damals neu gegründeten Formel E aktiv und gewann in der Vorsaison schließlich den Fahrertitel.

In der aktuellen Saison fährt er für das französisch-chinesische Team von DS Techeetah, für das die Citroën-Schwester DS Automobiles den Antrieb und technisches Know-how liefert. In der aktuellen Saison fuhr Vergne im März im E-Prix von Sanya ( China) seinen ersten Erfolg ein. Am heutigen Samstag steht er beim E-Prix von Rom am Start.

futurezone: Sie kennen sowohl die Formel 1 als auch die Formel E. Was sind die größten Unterschiede?

Jean-Éric Vergne: Der Vergleich ist schwierig, weil es im Grunde zwei komplett unterschiedliche Sportarten sind. In der Formel E sind die Teams extrem nah beieinander, jeder kann gewinnen. Das macht es auch so spannend. Im Vorjahr hatten wir das kleinste Team mit dem wenigsten Geld und haben trotzdem den Weltmeistertitel gewonnen. In der Formel 1 kannst du noch so gut sein. Wenn du nicht für Ferrari oder Mercedes fährst, bist du ohne Chance.

Und was die technische Entwicklung betrifft?

Vor 20 Jahren fungierte die Formel 1 als Schaufenster für neue Technologien, die dann in allen Autos auf der Straße landeten. Das ist heute definitiv nicht mehr so. Wer ein Auto mit Formel-1-Technologien kaufen will, müsste zwei bis drei Millionen Euro ausgeben. In dieser Hinsicht ist die Formel 1 heute nicht mehr relevant.