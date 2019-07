Formel E: Jean-Éric Vergne erneut Weltmeister

Die diesjährige Formel-E-Saison ist mit zwei Rennen in New York zu Ende gegangen. Nach einem turbulenten Rennen am Samstag, bei dem der in der Gesamtwertung führende Jean-Éric-Vergne in einen Zusammenprall verwickelt war, genügte dem 29-jährigen Franzosen am Sonntag ein siebter Platz, um seinen Weltmeistertitel vom Vorjahr mit 17 Punkten Vorsprung vor dem Schweizer Sebastien Buemi zu verteidigen.