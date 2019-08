ZeroAvia plant Wasserstoff-Flugzeug für 10 bis 20 Passagiere

In Kalifornien arbeitet ein Start-up daran, Flugzeuge mit Wasserstoff-Antrieb auszustatten. ZeroAvia, so der Name des Jungunternehmens, will Flugzeuge für den Kurzstreckeneinsatz mit Wasserstoff im Tank kreieren. Durch eine Brennstoffzelle soll der gasförmig getankte Wasserstoff in Strom umgewandelt werden, der einen Elektromotor samt Propeller antreibt. Statt kohlenstoffreichen Abgasen soll im Betrieb nur Wasserdampf in die Umgebungsluft abgegeben werden.